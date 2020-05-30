شكرا لقرائتكم وقود إيران وفنزويلا.. أميركا تلوح بعقوبات قاسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذرت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سراً الحكومات الأخرى والموانئ وشركات الشحن والتأمين من أنها قد تواجه عقوبات قاسية إذا ساعدت ناقلات تحمل وقوداً إيرانياً إلى فنزويلا، وذلك سعياً لردع مزيد من الشحنات الإيرانية، وفق ما أفاد مبعوث الولايات المتحدة الخاص بفنزويلا لرويترز الجمعة.

وقال ممثل واشنطن الخاص بفنزويلا، إليوت أبرامز، إن "حملة الضغط التي تستهدف إيران وفنزويلا الخاضعتين للعقوبات الأميركية تهدف إلى التأكد من إدراك الجميع أن تقديم المساعدة لهذه العملية ينطوي على مخاطر شديدة".

يذكر أن البحرية الفنزويلية كانت رافقت الخميس رابع ناقلة تحمل الوقود الإيراني عبر مياه فنزويلا في تحد للتهديدات الأميركية "بإجراءات" رداً على الشحنات. ولا تزال ناقلة واحدة أخرى على الأقل في الطريق في المحيط الأطلسي.

كما أوضح أبرامز في مقابلة: "حذرنا قطاع الشحن في أنحاء العالم، ملاك السفن وقباطنة السفن، وشركات التأمين على السفن، وحذرنا الموانئ على طول الطريق بين إيران وفنزويلا"، مضيفاً أنه "تم إرسال تحذيرات دبلوماسية سراً إلى حكومات في أنحاء العالم".

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وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة طلبت من العديد من الدول منع تقديم خدمات موانئ للناقلات.

ولم يتضح حتى الآن تأثير ذلك.

توقع نفاد الوقود

إلى ذلك أظهرت بيانات ريفينيتف أيكون أن ناقلتين أخريين تحركتا في أوائل مايو. وقالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة تبحث سبلاً لمنعهما من الوصول إلى فنزويلا.

وامتنع أبرامز عن التعليق، لكنه قال: "لا أعتقد أنكم ستجدون أصحاب السفن والقباطنة وشركات التأمين وأطقم السفن مستعدين للدخول في تلك المعاملات في المستقبل"، مشيراً إلى مخاطر العقوبات.

وتوقع نفاد الوقود في غضون أسابيع فقط وتوجيهه إلى الموالين لرئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو.