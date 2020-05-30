ميقاتي: مهين واقع رئاسة الحكومة وتراجع دورها لحساب التنازلات والتسويات الملتبسة

شدّد رئيس "كتلة الوسط المستقل" النائب نجيب ميقاتي، على أنّ "محزنًا حجم التراجع في حضور مجلس الوزراء مجتمعًا وفاعليّته وهيبته، ومهينًا واقع رئاسة الحكومة وتراجع دورها لحساب التنازلات والتسويات الملتبسة".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "انّني أخشى أن يكون ما يحصل تمهيدًا لاستكمال الإنقضاض على الدستور و"اتفاق الطائف"، وفرض واقع دستوري وسياسي جديد".
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