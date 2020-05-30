ميقاتي: مهين واقع رئاسة الحكومة وتراجع دورها لحساب التنازلات والتسويات الملتبسة

شدّد رئيس "كتلة الوسط المستقل" النائب ​نجيب ميقاتي​، على أنّ "محزنًا حجم التراجع في حضور ​مجلس الوزراء​ مجتمعًا وفاعليّته وهيبته، ومهينًا واقع ​رئاسة الحكومة​ وتراجع دورها لحساب التنازلات والتسويات الملتبسة".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "انّني أخشى أن يكون ما يحصل تمهيدًا لاستكمال الإنقضاض على ​الدستور​ و"​اتفاق الطائف​"، وفرض واقع دستوري وسياسي جديد".