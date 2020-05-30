ترامب: يجب أن تكون المظاهرات الرافضة لمقتل جورج فلويد سلمية

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى أنه "يجب أن تكون المظاهرات الرافضة لمقتل ​جورج فلويد​ سلمية"، مؤكدا أنه "تحدث إلى عائلة جورج فلويد الذي قتل خلال اعتقاله في مدينة مينيابولس بولاية مينيسوتا".

وهزت مدينة منيابوليس ليلة ثالثة من الاحتجاجات العنيفة، بعد مقتل جورج فلويد (46 عاماً)، وهو رجل من أصول أفريقية على يد الشرطي ديريك تشوفين يوم 25 أيار، بعد أن قام الأخير بتثبيت فوليد أرضا ، ضاغطاً بإحدى ركبتيه على عنقه، فيما كان فلويد يردّد "لا أستطيع أن أتنفّس"، وقد إستمر الضابط في الوضعية نفسها رغم غياب فلويد عن الوعي.