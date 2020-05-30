أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه "يجب أن تكون المظاهرات الرافضة لمقتل جورج فلويد سلمية"، مؤكدا أنه "تحدث إلى عائلة جورج فلويد الذي قتل خلال اعتقاله في مدينة مينيابولس بولاية مينيسوتا".
وهزت مدينة منيابوليس ليلة ثالثة من الاحتجاجات العنيفة، بعد مقتل جورج فلويد (46 عاماً)، وهو رجل من أصول أفريقية على يد الشرطي ديريك تشوفين يوم 25 أيار، بعد أن قام الأخير بتثبيت فوليد أرضا ، ضاغطاً بإحدى ركبتيه على عنقه، فيما كان فلويد يردّد "لا أستطيع أن أتنفّس"، وقد إستمر الضابط في الوضعية نفسها رغم غياب فلويد عن الوعي.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: يجب أن تكون المظاهرات الرافضة لمقتل جورج فلويد سلمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.