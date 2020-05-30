افرام: إعادة العمل بمعمل غوسطا خطوة أولى بمسيرة ألف ميل تصويب مسار سياسة إدارة النفايات

أكّد النائب ​نعمة افرام​، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، تعليقًا علىموافقة ​مجلس الوزراء​ المبدئيّة على استخدام معمل غوسطا لفرز ومعالجة ​النفايات​ المنزلية الصلبة، بعد موافقة شركة "فونيكس انيرجي" على شروط ​الحكومة​، أنّ "إعادة العمل بمعمل غوسطا هي خطوة أولى في مسيرة ألف ميل تصويب مسار ​سياسة​ إدارة النفايات بلامركزية مسؤولة، على أمل تعميم التجربة النموذجيّة".

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