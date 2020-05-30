الطاقة التركية:سنبدأ التنقيب بالاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية بـ4 أشهر

أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، أن "مؤسسة البترول التركية التي طلبت تصريح الاستكشاف في شرق البحر المتوسط، ستبدأ العمليات في مناطق داخل نطاق ترخيصها بعد إتمام العملية، وفي إطار الاتفاق الذي توصلنا إليه مع ليبيا، سيكون بمقدورنا الشروع في عملياتنا للتنقيب عن النفط هناك في غضون 3 أو 4 أشهر".
وشار إلى أن "سفينة التنقيب التركية الجديدة "القانوني" ستذهب أيضا إلى البحر المتوسط في وقت لاحق هذا العام".
تجدر الإشارة إلى أن "السلطات التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة اتفاق ترسيم الحدود البحرية في 27 من تشرين الثاني 2019 في اسطنبول بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج. وتعارض اليونان وقبرص ومصر ودول أخرى الاتفاق وتصفه بـ"غير الشرعي"، وهو الاتهام الذي ترفضه تركيا.
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