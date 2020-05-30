الطاقة التركية:سنبدأ التنقيب بالاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية بـ4 أشهر

أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، أن "مؤسسة البترول التركية التي طلبت تصريح الاستكشاف في شرق ​البحر المتوسط​، ستبدأ العمليات في مناطق داخل نطاق ترخيصها بعد إتمام العملية، وفي إطار الاتفاق الذي توصلنا إليه مع ​ليبيا​، سيكون بمقدورنا الشروع في عملياتنا للتنقيب عن ​النفط​ هناك في غضون 3 أو 4 أشهر".

وشار إلى أن "سفينة ​التنقيب​ التركية الجديدة "القانوني" ستذهب أيضا إلى البحر المتوسط في وقت لاحق هذا العام".

تجدر الإشارة إلى أن "​السلطات التركية​ و​حكومة الوفاق​ الوطني الليبية المعترف بها من قبل ​الأمم المتحدة​ اتفاق ترسيم الحدود البحرية في 27 من تشرين الثاني 2019 في ​اسطنبول​ بحضور الرئيس التركي، ​رجب طيب أردوغان​، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، ​فايز السراج​. وتعارض ​اليونان​ وقبرص ومصر ودول أخرى الاتفاق وتصفه بـ"غير الشرعي"، وهو الاتهام الذي ترفضه ​تركيا​.