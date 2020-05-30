الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ 6 أشهر

أعلنت الرئاسة التونسية في بيان مقتضب أن "الرئيس قيس سعيد، قرر التمديد في حالة الطوارئ، على كامل تراب الجمهورية، لمدة ستة أشهر وذلك بداية من يوم السبت 30 أيار إلى 25 تشرين الثاني 2020".
وسبق أن مدد الرئيس التونسي في نهاية نيسان الماضي حالة الطوارئ لمدة شهر.
وأُعلنت حالة الطوارئ في تونس لأول مرة أواخر 2015 إثر حادث إرهابي استهدف حافلة للأمن الرئاسي بوسط العاصمة، وقد تم تمديدها لعدة مرات.
وكان الرئيس قيس سعيد أعلن حظر تجوال ليلي في أنحاء البلاد منذ 18 آذار الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، ولا يزال الحظر مستمرا.
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