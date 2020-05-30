هوك: ندين اختبار إيران للصواريخ البالستية وتسليح حزب الله والوكلاء

أكد المبعوث الأميركي بشأن إيران براين هوك، في حديث لقناة "سكاي نيوز عربية" أننا نتشارك مع الأوروبيين في إدانة اختبار إيران للصواريخ البالستية وتسليح حزب الله والوكلاء وسلوكها العدواني في اليمن وسوريا".
ولفت الى "أننا أوضحنا للسوريين والروس أن على الإيرانيين مغادرة سوريا"، مشيرا الى "أننا عززنا وضع قواتنا في المنطقة منذ أيار من العام الماضي في محاولة لردع العمليات الإيرانية ضد جيرانها في الشرق الأوسط".
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