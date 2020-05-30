تسجيل 78 وفاة بكورونا بموسكو ليبلغ المجموع 2408 وفيات

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة ​فيروس كورونا​ في ​موسكو​ مساء اليوم، عن تسجيل 78 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا، لتبلغ الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة حتى الآن 2408 أشخاص.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في ​روسيا​، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 175829 إصابة مؤكدة، بينها 74725 حالة شفاء.

وسجلت في روسيا، حتى صباح الجمعة، 387623 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 4374 وفاة و159257 حالة شفاء.