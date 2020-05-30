ترودو: العنصرية حقيقية إنها في الولايات المتحدة لكنها أيضا في كندا

أكد رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​، خلال ​مؤتمر صحفي​ أن "كثيرا من الكنديين يتابعون أعمال الشغب في المدن الأميركية بشعور الصدمة والرعب"، مشيرا الى أن"​العنصرية​ ضد السود، العنصرية، حقيقية، إنها في ​الولايات المتحدة​ لكنها أيضا في كندا".

وهزت مدينة منيابوليس ليلة ثالثة من ​الاحتجاجات​ العنيفة، بعد مقتل ​جورج فلويد​ (46 عاماً)، وهو رجل من أصول أفريقية على يد الشرطي ديريك تشوفين يوم 25 أيار، بعد أن قام الأخير بتثبيت فوليد أرضا ، ضاغطاً بإحدى ركبتيه على عنقه، فيما كان فلويد يردّد "لا أستطيع أن أتنفّس"، وقد إستمر الضابط في الوضعية نفسها رغم غياب فلويد عن الوعي.