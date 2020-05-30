شكرا لقرائتكم خبر عن خطوبة نجل وكيل البرلمان على ابنة النائب أحمد فؤاد أباظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد منزل النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، حفل خطوبة كريمته الدكتورة دنيا أحمد فؤاد أباظة، على النقيب حسن وهدان نجل النائب البرلمانى سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، فى حفل عائلى اقتصر على عدد من أسرتى العروسين وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب.

وحضر الحفل النائب هانى درى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، واللواء ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، وسليمان أباظة، ومحمد ثروت أباظة المحامى، وعاطف أباظة، والعمدة حسام أباظة، وأعمام وأشقاء العريس.

وقال عاطف أباظة، عم العروس، فى منشور له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": " فى أمسية جميلة وبعيدا عن أجواء الكورونا والإحصائيات المحبطة وفى منزل عميد نواب الشرقية النائب أحمد فؤاد أباظة تم خطبة كريمته الجميلة دنيا على النقيب حسن ابن وكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان، وفى حفل عائلى اقتصر على عدد قليل من أسرتى العروسين، وبحضور النائب هانى درى أباظة وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، واللواء ثروت سويلم عضو مجلس النواب، والأستاذ سليمان أباظة والأستاذ محمد ثروت أباظة المحامى والقاضى عمر وعاطف أباظة والعمدة حسام أباظة وأعمام وأشقاء العريس، خالص التهانى القلبية للعروسين مع أمنياتى لهما بدوام التوفيق وألف مبروك ودايما فى أفراح إن شاء الله".























