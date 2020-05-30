"الاتحاد للطيران" الإماراتية تستأنف الرحلات المنتظمة من أول يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي- (د ب أ):

أعلنت شركة "الاتحاد للطيران" التابعة للعاصمة الإماراتية أبوظبي، أنها تستعد لاستئناف تشغيل رحلاتها المنتظمة بدءاً من أول يوليو المقبل، مشيرة إلى انها بدأت تلقي الحجوزات لهذه الرحلات.

وأوضح بيان للشركة، مساء الجمعة، انه "لا يزال تعليق رحلات الركاب من وإلى دولة الإمارات ساري المفعول، وتم اتخاذ هذا القرار كجزء من الجهود المستمرة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، ويخضع القرار للمراجعة المستمرة.

وذكر البيان، أن الشركة سوف تزيد عدد الرحلات الخاصة طوال شهري مايو ويونيو، والتي تشغلها من أبوظبي إلى عدد من الوجهات الرئيسية حول العالم، إلى جانب رحلات الربط بين المملكة المتحدة واستراليا.

ولفت إلى أن الشركة تواصل التزامها الكامل بالتوجيهات الصادرة عن حكومة الإمارات، وحكومات دول العالم، والسلطات التنظيمية

والصحية، وأن تشغيل الرحلات لا يزال مرهوناً برفع قيود السفر.

واشار البيان، إلى أنه تم تطبيق برنامج تعقيم شامل لكافة نقاط عبور المسافرين و خدمات الطعام، التنظيف العميق للطائرات والمقصورات، وتطبيق الفحص الحراري، والفحص الصحي للركاب.