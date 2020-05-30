مصادر: القبض على 7 متهمين في واقعة "فتاة تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر مطلع على التحقيقات في اتهام "منة عبد العزيز" والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة تيك توك" لشاب يدعى "مازن" بالضرب والاعتداء الجنسي، عن إجمالي المتهمين المقبوض عليهم.

وقالت المصادر إن قوات الشرطة ألقت القبض على "أية" وشهرتها "منة" و"مازن. إ." و"شيماء.ش." وشقيقتها "فاطمة" ومحمد.أ." وشهرته "كلاشنكوف" وآخر يدعى "بسام" وشهرته "بيشوي" إضافة إلى فرد أمن إداري لفندق "ز" تقابل فيه المقبوض عليهم يوم الواقعة بمنطقة الطالبية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتضمن مشاهد لفتاة فى العقد الثانى من العمر ادعت خلالها اعتداء شخصعليها بالضرب وإحداث إصابتها واغتصابها بمساعدة فتيات أخريات وتصويرها عارية فى أوضاع مُخلة كَرهاً عنها.

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تبين بالفحص أن الفتاة المشار إليها اعتادت ممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة، ونشر مقاطع فيديو على إحدى التطبيقات؛ لتحقيق مكاسب مادية بناءً على نسبة المشاهدة.

وأوضحت التحريات أن صحة الواقعة التى ادعتها ترجع إلى أنها دخلت إحدى الفنادق بمنطقة الطالبية بالجيزة رفقة 5 أشخاص "3طلاب - فتاتان" جميعهم تربطهم علاقة صداقة بها، وأنهم أثناء تواجدهم بالفندق حدث خلاف بين الفتيات فتعدى أحد الطلاب على (صاحبة الفيديو) وأحدث إصابتها واستولى منها على هاتفها المحمول ومبلغ 125 جنيها.

وأشارت التحريات إلى أن أحد الأشخاص واقعها جنسياً كرهاً عنها وبضبطه اعترف بذلك، وقامت إحدى الفتيات بتصويرها بمقطع فيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير بها على إثر الخلاف الذى حدث بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.