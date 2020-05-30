الاتحاد الأوروبي وألمانيا يحققان تقدمًا في الموافقة على خطة إنقاذ لوفتهانزا

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ):

حقق مفاوضون من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي، تقدمًا صوب الحصول على موافقة هيئة مراقبة المنافسة بالمفوضية الأوروبية على خطة إنقاذ شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" حسبما قالت مصادر بالحكومة لوكالة الأنباء الألمانية في وقت متأخر يوم الجمعة.

واتفق الجانبان قبل أيام على خطة الإنقاذ المرتقبة لمساعدة شركة الطيران على التكيف مع الخسائر الناجمة عن وباء فيروس كورونا.

وقالت المصادر، إن سلطات المنافسة في الاتحاد الأوروبي تعتزم سحب أماكن من لوفتهانزا، ثاني أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب، في محوريها الرئيسيين في فرانكفورت وميونخ.

Advertisements

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية، أنه سيتعين على لوفتهانزا التخلي عن ثماني طائرات معًا، وأربع طائرات متمركزة في فرانكفورت وميونخ، بالإضافة إلى 24 موضع إقلاع وهبوط مشتركة. وأكد هذا تقريرا سابقا لصحيفة هاندلسبلات اليومية.

وتنص صفقة الإنقاذ على تدابير مساعدة بقيمة 9 مليارات يورو (8ر9 مليار دولار). ويجب أن يوافق مجلس الإشراف على لوفتهانزا وهيئة مراقبة المنافسة بالمفوضية الأوروبية بشكل كامل على الصفقة.

وتقول الحكومة الألمانية إن شركة لوفتهانزا كانت تحقق أرباحا قبل الوباء، لكنها تواجه الآن أكبر أزمة مالية في تاريخها. وقد تسبب الوباء في وقف نحو 90 بالمئة من طائراتها، وفي إحدى المراحل كانت الشركة تخسر حوالي 800 مليون يورو شهريا.