وزير التربية والتعليم يحسم الجدل بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن كل ما يتم تداوله بشأن الثانوية العامة أكاذيب ليس لها أساس من الصحة خاصة ما يرتبط بوجود نية لتأجيل الامتحانات.
وأضاف الوزير على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن كل ما يتم تداوله بخصوص "الثانوية العامة" بخلاف صفحة الوزارة وصفحتي أو صفحة مجلس الوزراء لا أساس له من الصحة وهو مزيف بالكامل ولا يستند لأي معلومات ولا مصداقية له على الإطلاق.
كانت أنباء انتشرت على منصات التواصل وبعض المواقع الإلكترونية تشير إلى أن لجنة التعليم في مجلس النواب سوف تجتمع لبحث تأجيل امتحانات الثانوية العامة.
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