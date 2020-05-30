بعد أنباء احتوائه على شوائب مسرطنة.. "هيئة الدواء" تُصدر بيانًا عن أحد علاجات السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية اليوم الجمعة، بيانًا توضيحياً بخصوص مادة الميتفورمين كأحد أدوية علاج مرض السكري ومدى احتوائها على شائبة NDMA المسرطنة.

وقالت الهيئة إنه بناء على تقارير صدرت من جهات علمية في ديسمبر 2019 عن احتماليات وجود شائبة NDMA بمادة الميتفورمين فى حدود تتعدى الحدود القصوى المسموح بها لدى بعض الشركات المنتجة للدواء فى بعض الدول قامت المعامل التابعة لهيئة الدواء المصرية منذ ديسمبر الماضى باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية بتحليل مادة الميتفورمين فى كل من المواد الخام الواردة الى المصانع المحلية قبل التصنيع وكذلك المنتج التام من المستحضرات النهائية الصنع وتبين على مدار الفترات السابقة وحتى تاريخه خلو المادة الفعالة الميتفورمين من الشائبة المذكورة ومطابقتها للمواصفات القياسية.

وأضافت الهيئة انه منذ اخضاع الميتفورمين كمادة خام وكمنتج تام الصنع وكل المستحضرات المحتوية على ميتفورمين والمسجلة حديثا تخضع لتحليل NDMA لضمان عدم وجود تلك الشائبة.

وأكدت متابعتها باهتمام مع كافة الدوائر العلمية والجهات والهيئات الصحية الدولية لكافة المستجدات المتعلقة بمادة الميتفورمين لاسيما بعد إعلان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية امس عن تعدى شائبة NDMA فى مادة الميتفورمين لدى عدد محدود من الشركات وفى الشكل الصيدلى للاقراص ممتدة المفعول وليس كل المستحضرات المحتوية على ميتفورمين فى حين ابدت جهات اخرى منها المملكة المتحدة واسبانيا والمانيا والبرتغال استمرار التحليل للتحقق من نسبة الشائبة وهو نفس الاجراء الاحترازى المتخذ لدى هيئة الدواء المصرية.

وأشارت الهيئة انها مستمرة بإجراء التحليلات اللازمة لكافة المستحضرات الدوائية التي تحتوي على نفس المادة وتهيب بالابلاغ عن اية اثار عكسية لاى من المستحضرات الصيدلية على الموقع الالكترونى www.eda.mohealth. gov.eg

يأتي ذلك في إطار المتابعة والتنسيق المستمر مع كافة الجهات والهيئات المختصة وحرصاً على جودة وامان المواد الخام والمستحضرات الصيدلية المتداولة بالسوق المحلى.