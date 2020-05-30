أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 52 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ليبقى معدل الوفيات اليومية دون 100 حالة لليوم التاسع على التوالي.
وأشارت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، إلى أن إجمالي عدد الوفيات
وسجلت وزارة الصحة 597 إصابة جديدة بالفيروس خلالالـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 149 ألفا و668 حالة.
ويستمر عدد المصابين بفيروس كورونا، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات حاليا، بالانخفاض، ليتراجع من 15208 مصابين يوم الخميس إلى 14695 مصابا الجمعة.
كما انخفض عدد المصابين في أقسام العناية المركزة من 1429 إلى 1361 خلال اليوم الأخير.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا.. الحصيلة اليومية لوفيات كورونا دون الـ 100 لليوم التاسع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.