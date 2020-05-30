فرنسا.. الحصيلة اليومية لوفيات كورونا دون الـ 100 لليوم التاسع

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 52 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ليبقى معدل الوفيات اليومية دون 100 حالة لليوم التاسع على التوالي.

وأشارت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، إلى أن إجمالي عدد الوفيات

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جراء كورونا في البلاد وصل إلى 28714 حالة، ما يعتبر رابع حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا.

وسجلت وزارة الصحة 597 إصابة جديدة بالفيروس خلال

الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 149 ألفا و668 حالة.

ويستمر عدد المصابين بفيروس كورونا، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات حاليا، بالانخفاض، ليتراجع من 15208 مصابين يوم الخميس إلى 14695 مصابا الجمعة.

كما انخفض عدد المصابين في أقسام العناية المركزة من 1429 إلى 1361 خلال اليوم الأخير.