كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر روسيا.. موسكو تسجل 78 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية الروسية، الجمعة، 78 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في العاصمة موسكو، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2408 أشخاص.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 175829 إصابة مؤكدة، بينها 74725 حالة شفاء.

وكان عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، قد أكد يوم أمس الخميس، على تجاوز ذروة جائحة كورونا في العاصمة الروسية، مشدداً على أنه سيتم الحفاظ على نظام القيود العامة حتى الحصول على لقاح فعال.

وسجلت في روسيا، حتى صباح اليوم، 387623 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 4374 وفاة و159257 حالة شفاء.

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