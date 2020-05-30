كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر من أوزبكستان إلى الفلبين.. الإمارات تتجه شرقًا لإغاثة دول العالم من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

امتدت مبادرة ولي عهد أبوظبي الأمير محمد بن زايد آل نهيان، ومجهودات دولة الإمارات في إغاثة الدول المتضررة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" إلى شرق آسيا؛ حيث يقطن ملايين ومليارات من البشر يحتاجون المساعدة، خاصة مع مجاورتهم لمصدر الوباء في دولة الصين، والتي تضمنت مساعدات طبية للفرق التي تعمل في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس.

*باكستان

هبطت طائرة إماراتية تحتوي على 14 طنا من الإمدادات الطبية والغذائية إلى باكستان، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وأكد سفير الإمارات لدى جمهورية باكستان الإسلامية حمد عبيد ابراهيم سالم الزعابي، على أن المساعدات تأتي في إطار التعاون الثنائي والعلاقات الأخوية بين الدولتين على مدى عقود، تقدم دولة الإمارات المساعدة لجمهورية باكستان وذلك في إطار تعزيز التضامن العالمي في مكافحة فيروس كورنا المستجد، حريصون على دعم جهود العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية في باكستان وحول العالم الذين يعملون بلا كلل لوضع حد لهذه الأزمة.

*طاجيكستان

ونقلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 10 أطنان من الإمدادات الطبية إلى طاجيكستان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا، تلك المساعدات سيستفيد منها أكثر من 10 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز العاملين في المجال الطبي.

*أوزبكستان

وأرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 5 أطنان من الإمدادات الطبية إلى أوزبكستان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا، وسيستفيد منها 5 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

علق سفير الإمارات لدى جمهورية أوزبكستان سعيد مطر القمزي على المساعدات، قائلاً: يسر دولة الإمارات أن تسلم اليوم الشحنة الثانية من الإمدادات الطبية لمساعدة أصدقائنا في أوزبكستان في تعزيز جهودهم لمكافحة (كوفيد-19).

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*الهند

كما توجهت الطائرات الإماراتية إلى الهند، ناقلة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى الهند، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير دولة الإمارات لدى الهند أحمد عبد الرحمن البنا: "إن دولة الإمارات ملتزمة بتقديم دعم فاعل للدول في مواجهة جائحة (كوفيد-19) وتأتي هذه المساعدة للهند تقديرًا لعلاقات الصداقة الوطيدة التي تربط البلدين على مر السنين.

*نيبال

أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى نيبال، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين فى مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.