كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر المغرب.. تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 7714 حالة.

وقالت وزارة الصحة: إأن عدد الوفيات استقر عند 202 حالة، إذ لم يتم تسجيل أية وفاة جديدة لليوم الثالث على التوالي، وتم تسجيل 76 حالة شفاء من الفيروس خلال اليوم الأخير، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 5271.