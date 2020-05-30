نحف: تعليق الدوام حتى إشعارٍ آخر جراء كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت لجنة أولياء أمور الطلاب في قرية نحف، مساء يوم الجمعة، بيانًا دعت فيه لتعليق التعليم في القرية حتى إشعارًا آخر، في ظل المخاوف المتزايدة من موجة جديدة لجائحة كورونا.

وقال البيان: "على ضوء التطورات المتلاحقة وازدياد حالات عدوى كورونا بين طلاب المدارس، وبما أن توجيهات وزارة الصحة غير قابلة للتنفيذ في مدارسنا ( مسافة المترين بين الشخص والآخر) وأمور أخرى وذلك نظرا لعدد الطلاب الكبير في الصفوف وعدم الالتزام بالتوجيهات الأساسية للحفاظ على البعد الاجتماعي وعلى صحة طلابنا ومعلمينا".

وأضاف: "قررنا ومن منطلق حرصنا التام وتأدية واجبنا وتحمل مسؤولياتنا المطلقة إزاء أولادنا وطلابنا بما يضمن سلامتهم وصحتهم، تعليق التعليم حتى إشعار آخر داعين أولياء الأمور إلى الالتزام بهذا القرار لكل الطبقات وبكل المدارس باستثناء طلاب البجروت، الذين عليهم استكمال الامتحانات مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية".

وأنهت اللجنة بيانها بالإعلان عن تشكيل "هيئات رقابية مختصة لمتابعة الأمور في المدارس والوقوف عن كثب على جهوزيتها على جميع الأصعدة".