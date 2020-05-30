متى ستعود الجماهير لملاعب الدوري الإنجليزي؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ريتشارد ماسترز، اليوم الجمعة، تفاؤله بإمكان عودة المشجعين إلى الملاعب "على مراحل" في الموسم المقبل.

وحددت الرابطة الخميس تاريخ 17 حزيران/ يونيو كموعد مبدئي لاستئناف الموسم الذي توقف منذ آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك شرط توفر كل شروط السلامة لذلك.

وستلعب المباريات الـ92 المتبقية من الدوري الممتاز خلف أبواب موصدة.

ورأى ماسترز في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، ان إقامة الموسم المقبل من دون جمهور أيضا لن يكون مغريا للدوري الممتاز، متحدثا عن إمكانية عودة المشجعين تدريجيا.

وقال في المقابلة التي بثت الجمعة "لا أحد يعلم متى سنتخلى عن الأبواب الموصدة (عدم حضور المشجعين). من الصواب وضع خطط، لكن هناك تفاؤل لدى الرابطة والأندية بأننا سنرى المشجعين يعودون إلى الملاعب في الموسم المقبل، وقد يحدث ذلك على مراحل".

وأضاف "نأمل في أن يكون ذلك دفعة معنوية كبيرة وهذا ما كنا نعمل من أجل تحقيقه (...) لدينا مشجعين رائعين في هذا البلد، وجميعنا نعرف أن الدوري الممتاز كما نحبه وكما عهدناه، لن يعود كما كان حتى عودة المشجعين مرة أخرى".

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ويظل أكبر مصدر قلق لـ"مشروع الاستئناف" لإعادة إطلاق عجلة الدوري، حصول موجة تفشٍ ثانية للفيروس، والتي قد تفرض تعليق المنافسات مجددا.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، رأى ماسترز أنه من الأهمية بمكان أن تتفق الأندية على خطة لما سيحدث إذا توجب إنهاء الموسم بشكل مبكر قبل انتهاء المباريات المتبقية. ولم يفصح عما إذا كانت الرابطة ستعتمد مبدأ النقاط بحسب المباريات لتحديد الترتيب النهائي في حالة الإنهاء المبكر.

وقال ماسترز "نحن بحاجة إلى وضع خطط حتى ندخل بداية الموسم (المتبقي) ونحن على إدراك لما سيحدث في حالة عدم التمكن من إنهائه"، رافضا إعطاء "أي تفاصيل عن المناقشات السرية التي نجريها مع أنديتنا".

ومن المقرر أن تستخدم تقنية المساعدة عبر الفيديو ("في ايه آر") في المباريات، لكن ماسترز رجح أن يتم ذلك عن بعد، وليس من مركز التحكم المعتاد في ستوكلي بارك.

وأوضح "يمكن لمركز التحكم أن يمثل مشكلة (لجهة عدم التمكن من تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في داخله)، لذلك إذا لم تتمكن من إنشاء مركز تحكم (ضمن مواصفات التباعد المطلوبة)، علينا أن نقوم بذلك عن بعد، وهذا ما نعمل على دراسته".