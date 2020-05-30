الصحة الإسرائيلية توصي بإغلاق المدارس وتتأهب لموجة ثانية لكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوصت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الجمعة، إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تعليق الدراسة وإغلاق المدارس، وذلك في أعقاب الارتفاع المتواصل بالإصابات بفيروس كورونا المستجد، فيما تتأهب الوزارة لموجة ثانية للفيروس.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن وزارة الصحة أوصت أمام نتنياهو بإغلاق المدارس وتعليق الدراسة والإعلان عن ذلك فورا، وهي التوصية التي عارضها العديد من الوزراء، بينهم وزير التربية والتعليم، يوآف غالانت، ووزير المالية، يسرائيل كاتس، علما أن غالانت سيجري السبت مشاورات بشأن نهج وسياسة الوزارة بما يتعلق بافتتاح المؤسسات التعليمية في الأسبوع المقبل.

وفي ظل الارتفاع المتواصل في الإصابات بفيروس كورونا، تتأهب وزارة الصحة لإمكانية موجة ثانية للفيروس، كما عاودت تشغيل محطات الفحوصات المتنقلة في المدن الكبرى بالبلاد، وفي التجمعات السكنية التي سجلت ارتفاعا بالإصابات بالفيروس، علما أنه تقرر مؤخرا إغلاق هذه المحطات عقب التراجع بالإصابات.

وأمام توصية وزارة الصحة، اقترح وزير التربية والتعليم على نتنياهو عدم قبول التوصية أو الإعلان عنها، والانتظار حتى المشاورات التي سيجريها الوزير، يوم السبت، مع الطواقم المختصة لاتخاذ القرار بشأن افتتاح المدارس في الأسبوع المقبل.

وخلال المشاورات الهاتفية، وعقب الارتفاع بالإصابات التي سجلت خلال الأيام الأخيرة، تم اقتراح إلغاء بعض التسهيلات التي أعلن عنها مؤخرا، وذلك كإجراء وقائي لمنع موجة ثانية للفيروس، ولعل أبرز الاقتراحات عدم فتح قاعات الأفراح المقرر في منتصف الشهر المقبل.

مخاوف من موجة ثانية لكورونا واحتمال تعليق الدراسة

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما تدرس الوزارة وبظل هذا الارتفاع إمكانية تعليق الدراسة في المدارس الإعدادية والثانوية.

وخلال الـ12 ساعة الأخيرة سجلت 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا، علما أنه قبل ذلك بيوم سجلت 64 إصابة.

وترجح الوزارة أنه حتى منتصف الليل سترتفع حصيلة الإصابات بالفيروس خلال يوم الجمعة إلى أكثر من 100 إصابة.

وخلال الـ24 ساعة الأخيرة سجلت 165 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 16,987، فيما بلغت حصيلة الوفيات 284، ووصلت الإصابات الحرجة إلى 37، أما الحالات التي تتلقى التنفس الاصطناعي كاملا فبلغت 36 حالة.

وذكرت الوزارة أن هذه أعلى حصيلة تسجل منذ بداية الأسبوع الجاري، علما أن الأيام الأخيرة لوحظ التراجع بالإصابات مع تعليق إجراءات العزل وفتح سوق العمل.

وحذرت الوزارة من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أيام قليلة، ما ينذر بإمكانية حدوث موجة وبائية ثانية من كورونا في البلاد.

وفي ظل الدالة التصاعدية للفيروس، أجرى مدير عام وزارة الصحة، موشيه بار سيمان طوف، مساء اليوم الجمعة، مشاورات مع طاقم الوزارة، كما أبلغ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو بالمستجدات المتعلقة بتسجيل عشرات الإصابات الجديدة بالساعات الأخيرة.

101 إصابة جديدة بكورونا بينها 8 في حورة

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وأظهرت معطيات وزارة الصحة تسجيل 101 إصابة بالفيروس خلال أقل من 12 ساعة، وهي الحالات الأعلى التي تم تشخيصها منذ مطلع الشهر الجاري، علما أن عدد الإصابات النشطة بلغت 1927 إصابة.

وذكرت الوزارة أنه تم تشخيص 98 إصابة بالقدس خلال 3 أيام منها 72 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما شخصت 63 إصابة لطلاب وكذلك 15 إصابة لمعلمين بمدرسة بالقدس.

وتوزعت الإصابات على النحو التالي: 8 حورة، 10 تل أبيب، 9 بات يام، 6 حولون، 5 بيتح تكفا، و5 بني براك، و4 أور يهودا، و4 بيت شيمش، و3 في بيتار عيليت، و3 في نتانيا، و2 بكل من موديعين عيليت، ونتس تسيونا وريشون لتسيون.

مخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا

وأوضح مدير عام وزارة الصحة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء اليوم الجمعة، أن الارتفاع بالإصابات بالفيروس يعود بالأساس لعدم تقيد والتزام المواطنين بإجراءات الوقاية التي أعلن عنها مع بدء رفع الإغلاق، مؤكدا أن نسبة عالية من الإصابات سجلت في المدارس.

وقال سيمان طوف "لقد عقدنا المؤتمر الصحفي في خطوة غير عادية، لكننا نشعر أن الواقع يتغير بطريقة تتطلب منا إيصال الرسالة للجمهور".

وأضاف "لقد أجريت محادثات مع وزير الصحة. لقد انتهينا من تقييم الوضع مع رئيس الحكومة نتنياهو، ورئيس الحكومة المناوب، ووزراء التعليم والمالية ورئيس مجلس الأمن القومي، وقد شهدنا في الأيام الأخيرة زيادة كبيرة في معدلات الإصابة بالفيروس".

وبما يخص الإصابات في المدارس، أوضح مدير عام وزارة الصحة أنه يلاحظ ارتفاع بالإصابات بصفوف جيل الطفولة المبكرة والابتدائيات بنسبة 7.5%، بينما بالإعداديات والثانويات بلغت نسبة الارتفاع 35%.

وأكد مدير عام الوزارة أن هذه المستجدات بمثابة مؤشر للتحذير من أجل العودة والالتزام بالتقييدات والتعليمات، مبينا أنه في حال واصل الجمهور عدم الالتزام بالتعليمات فليس من المستبعد أن تضطر الوزارة لاتخذا خطوات صعبة، مشيرا إلى أن موجة ثانية للفيروس تتعلق بسلوك وتصرفات الجمهور.

وكشف الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، النقاب عن أن وزارة الصحة تدرس إمكانية تعليق الدراسة في المدارس الإعدادية والثانوية، وذلك في ظل الارتفاع بعدد الإصابات بصفوف الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية بالعديد من المدارس في البلاد التي أغلقت، فيما تم فرض الحجر الصحي على المئات من الطلاب والمعلمين.

مشاورات بشأن افتتاح المدارس بالأسبوع المقبل

وتجري وزارة التربية والتعليم مشاورات بشأن المستجدات والارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورنا بصفوف الطلاب والمعلمين، حيث يدرس طاقم الوزارة المعطيات مع المسؤولين في الحكم المحلي بشأن افتتاح المدارس بالأسبوع المقبل.

ويتضح من المعطيات التي بحوزة الوزارة بشأن انتشار الفيروس في المدارس، أنه تم إغلاق 17 مدرسة وروضة في البلاد، فيما سجلت إصابات بالفيروس بـ34 مؤسسة تعليمية، بينما يتواجد 485 من الطلاب ومن المعلمين بالحجر الصحي، فيما يتواجد 66 من الأطفال والمساعدات بالروضات بالحجر كذلك.

هذا ومن المتوقع أن تعلن الوزارة، مساء السبت، عن نهجها بكل ما يتعلق بافتتاح المدارس في الأسبوع المقبل، علما أن وزارة الصحة لا تستبعد إمكانية تعليق الدراسة في المدارس الإعدادية والثانوية.