الجاليات الفلسطينية: وفيات كورونا ترتفع إلى 102

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله، اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية في السعودية، والإمارات.

وأوضحت الخارجية، في بيان صحفي، أن المواطنة منى عصام أحمد الحرتاني (53 عاما)، توفيت في السعودية إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأشارت إلى تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في الإمارات للمواطن عيادة توفيق شعث (70 عاما) نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

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وبتسجيل حالتي الوفاة الجديدتين، ترتفع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية في العديد من الدول إلى 102 حالة منذ بدء تفشي الوباء.

وأضافت الوزارة أن حالات الإصابة ازدادت إلى 1717 حالة، بعد تسجيل 105 إصابات جديدة في قطر، وإصابة واحدة في الكويت.

وأشارت إلى أنه تعافت 47 حالة جديدة، ما يرفع إجمالي حالات المتعافين إلى 847.