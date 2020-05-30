الاستعانة بالحرس الوطني الأميركي لقمع احتجاجات مينيابوليس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشر الحرس الوطني الأميركي 500 من عناصره، اليوم الجمعة، في مدينة مينيابوليس لقمع الاحتجاجات ولإعادة الهدوء بعد ليلة ثالثة من الاضطرابات إثر مقتل مواطن أسود لدى توقيفه من قبل الشرطة، على ما أفاد بيان عسكري.

وأوضح البيان أن عناصر الحرس الوطني في ولاية مينيسوتا "سيقدمون دعما للسلطات المدنية للفترة التي يطلب منهم ذلك فيها، لضمان سلامة الأرواح والأملاك".

واعتقلت دورية شرطة في ولاية مينسوتا الأميركية الجمعة طاقم محطة سي إن إن، بينما كانوا يغطون الاحتجاجات في مينيابوليس.

يأتي ذلك، فيما حرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على إطلاق النار على متظاهرين في ولاية مينسوتا خرجوا احتجاجا على قتل شرطي لمواطن من ذوي البشرة السوداء بالمدينة، الإثنين الماضي.

وردا على تغريدة ترامب، وضع موقع تويتر للرسائل القصيرة إشارة "تمجيد للعنف" على تغريدة نشرها ترامب، بشأن أحداث مينيابوليس، مشيرا إلى أن التغريدة انتهكت قواعده إلا أنه لن يزيلها.

وقال الموقع إن "هذه التغريدة انتهكت قواعد تويتر بشأن تمجيد العنف. لكن تويتر قرر أنه قد يكون من مصلحة الجمهور أن تظل التغريدة متاحة".

جاء في تغريدة ترامب "عندما تبدأ عمليات السطو، يبدأ إطلاق النار. شكرا!"، ويمكن تأويل هذه الرسالة بأنها تحريض لقوات الأمن على استعمال أسلحتها.

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وأضرم متظاهرون النار، مساء الخميس، في مركز أمن بمينيابوليس في ليلة ثالثة من المواجهات مع الشرطة عقب وفاة رجل أسود البشرة نتيجة إيقافه بطريقة خشنة من طرف الشرطة.

وتظاهر الآلاف في الأحياء الشمالية للمدينة قبل أن يتجاوز بعضهم الحواجز التي تحمي المبنى ويكسروا زجاجه.

وغادر عناصر الأمن المبنى، وفق ما أفادت الشرطة.

ونتيجة تعامل موقع تويتر مع تغريداته، وقع الرئيس ترامب، أمس الخميس، أمرا تنفيذيا يهدف إلى الحد من الحصانة القانونية التي تتمتع بها مواقع التواصل الاجتماعي لجهة الرقابة التي تمارسها على المحتوى لديه.

ووضع تويتر إشارات على تغريدات ترامب أول مرة الثلاثاء، عبر إضافة رسالة عليها تقول "تحقّق من الوقائع".

وشملت الإشارات تغريدات اعتبر فيها ترامب أن التصويت عبر البريد يشتمل على "غشّ" بالضرورة لأنه قابل للتلاعب، وهي مسألة شديدة الحساسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية هذا العام.