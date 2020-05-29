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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقف بجانب السودان.. وتواصل دعم القطاع الصحي ومكافحة كورونا والان مع التفاصيل
الجمعة 29 مايو 2020
واصلت الإمارات العربية المتحدة تقديم المساعدات الطبية للأشقاء في السودان وذلك من خلال تقديم الدعم الكافي لمكافحة وباء كورونا فخلال شهر مايو قدمت الإمارات العديد من المساعدات للسودان ونذكرها في السطور التالية.
مساعدات طبية أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 11 طنا من الإمدادات الطبية إلى السودان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد يستفيد منها أكثر من 11 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.
وقال حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان.. " تقف دولة الإمارات إلى جانب السودان في مواجهة أحد التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً على الصحة والأمن.. ومع إيصال المساعدات اليوم، فإن هدفنا هو أن يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية في السودان مجهزين بشكل أفضل لمكافحة الوباء والتغلب على هذه الأزمة".
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