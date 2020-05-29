صفقات قطرية مشبوهة بإيطاليا.. وبرلمانيون: الدوحة تمول الإرهاب

حالة من الانقسام والھلع أثارھا الاتفاق الذي وقعته إیطالیا، مع قطر في مجال التعاون التعلیمي، والبحث العلمي بعد تمرير البرلمان مؤخرا للاتفاق، الذى أثار غضب الإيطاليين ومجموعة كبيرة من الأحزاب.



ووصف عدد من رؤساء الأحزاب، الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء السابق فى حكومة تسيير الأعمال، ماريو مونتى، وأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثانى، بأنه "دعاية رخيصة للتطرف، وسيحول روما لبؤرة لنشر الإرهاب فى أوروبا".

وألقت وسائل الإعلام الإيطالية الضوء على الاتفاق، ووصفته بأنه "فضيحة تاريخية للسياسة الإيطالية"، وأشارت صحف إيطالية إلى تحریر الناشطة فى العمل الإنسانى "سلیفیا رومانو" من قبضة حركة الشباب الإرهابية التي اختطفتھا فى كينيا، كدليل على العلاقة الوثيقة بين الدوحة والإرهاب.

ولفتت الصحف إلى تصريح رئيس فرع المخابرات الخارجیة الإيطالية، لوتشانو كارتا، حينها، والذي أكد أن تحرير سليفيا جاء بوساطة قطرية، مقابل دفع دية 4 ملايين دولار، ولم يجد الوسيط القطري أية صعوبة في ھذه المفاوضات.

ونشرت صحيفة "الليبرو" الإيطالية تفاصيل الصفقة التي كان مقابلھا تمرير شحنة يورانيوم إلى إيران عن طريق قطر وتركيا.

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أما الشارع الإيطالي، الذي رفض دفع الدية للإرهابيين، واعتبر الصفقة، دعم وتشجيع للإرهابيين فى أنحاء العالم لإختطاف أي شخص.

واشتعلت صفحات مواقع التواصل الإجتماعى فى إيطاليا بالغضب بعدما اتضحت ملامح الصفقة، خاصة أن سلیفیا اعتنقت الإسلام، لذلك كان من البديهي إطلاق سراحها، وطرح الكثيرون سؤال ھل سيقتلون مسلمة مثلھم؟

سالفینى رئیس حزب متلون

أما صحیفة "الفليو" فقد اعتبرت الموقف المتلون لزعیم حزب رابطة الشمال، الذي أتھم قطر بتمويل الإرھاب، وبعد توليه حقيبة الداخلية العام 2018، زار قطر ليغير تصريحاته السابقة عن الدوحة، ما دفع بعض المراقبين فى إیطالیا، لاتهامه بتلقي مقابل عن تغيير موقفه.

أما البرلمانية الإيطالية عن حزب "فورتسا ایطالیا" الذي يتزعمه يليفيو بیرلسكونى، سعاد سباعى، فقد أكدت أن ماحدث من اتفاقات، ھو وصمة عار على جبين السیاسة الإيطالية، خاصة أن قطر معروفة بتمويلها للإرھاب، ودعم التطرف، وانتھاك حقوق العمال المرأة، والسجناء ومع ذلك تقوم روما بعمل اتفاق معھا فى مجال التعلیم.

وتساءلت البرلمانیة الإيطالية أي تعلیم نقصده؟، وماھو تاریخ قطر بالنسبة لتاریخ إیطالیا، و من ھم أشھر علماء قطر؟.

وأشارت إلى أن قطر اكتشفنا أنها عبارة عن خيمتين فارغتين، ولاننسي فضیحة الأسلحة المتطورة التي ضبطت فى شمال إيطاليا بالقرب من مدينة تورينو، وكشفت التحقيقات أن الأسلحة هربت إلى مجموعات إيطالية متطرفة، إذن نحن أمام ملفات فضائح لابد فتحھا عاجلا أم آجلا لكي يقف الإيطالى على حقائق الأمور وما يجري على أرضه.