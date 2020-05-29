شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. اعتماد خطة للفتح التدريجي للمسجد النبوي بدءا من الأحد المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

اعتمد الرئيس العام لرئاسة شؤون الحرمين الشريفين في السعودية، الشيخ عبدالرحمن السديس، خطة الفتح التدريجي للمسجد النبوي، بعد موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال حساب رئاسة الحرمين على موقع تويتر: ”بناءً على الموافقة الكريمة، الرئيس العام يعتمد خطة الوكالة في الفتح التدريجي للمسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية اعتبارًا من يوم الأحد 8/ 10/ 1441“.