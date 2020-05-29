شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يعلن قطع العلاقات الأمريكية مع منظمة الصحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 مايو 2020 فى تدوينة على موقع تويتر، أعاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الجمعة نشر عبارة "أعمال النهب تؤدى إلى إطلاق النار"، وذلك بعد تدوينة أخرى له فى وقت سابق اليوم حذر فيها من اللجوء إلى القوة العسكرية القاتلة لوقف أعمال النهب فى منيابوليس، وحجبها موقع تويتر خلف تنبيه تحذيرى من الموقع يتهم الرئيس "بتمجيد العنف".

ودافع ترامب عن تدوينته السابقة على تويتر، قائلا إنه كان "يتحدث عن الأمر كحقيقة، وليس كمجرد تصريح".

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