أعلن عضو اللجنة العليا للفيروسات في مصر عادل خطاب، أن سبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، "هي الزيارات المتبادلة بين الأقارب والأصحاب في إجازة عيد الفطر، وحالات الإصابة مرشحة للزيادة بسبب إجازة العيد، فيه ناس كتير عندها الفيروس ومعندهاش أعراض، وهذه الزيارات ستؤدي لارتفاع عدد الإصابات".
وتوقع خطاب، "أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ستكون 5 أو 7 أضعاف الأعداد المعلنة وليس هذا لأن الدولة تخفي ذلك، وإنما لأنهم لم يذهبوا لوزارة الصحة، بسبب عدم ظهور أعراض عليهم، مشيرا إلى أن ""كورونا بمثابة معركة مع مناعة الإنسان، وهناك حامل للفيروس لم تظهر عليه أعراض، وهو الأخطر".
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الفيروسات العليا بمصر:إصابات كورونا قد تكون 7 أضعاف الأعداد المعلنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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