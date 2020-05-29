تسجيل 71 إصابة جديدة بكورونا في المغرب ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمملكة إلى 7714. مشيرةً إلى أن عدد الوفيات استقر عند 202 حالة، إذ لم يتم تسجيل أية وفاة جديدة لليوم الثالث على التوالي.
في المقابل، تم تسجيل 76 حالة شفاء من الفيروس خلال اليوم الأخير، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 5271.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، دافع أمس عن استمرار الحجر الصحي في المملكة لمواجهة انتشار كورونا، مؤكدا أن رفع القيود سريعا له "عواقب وخيمة وستقع انتكاسة" لن تتحملها البلاد.
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