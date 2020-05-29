الصحة الفرنسية تسجل 597 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

أعلنت ​وزارة الصحة​ الفرنسية تسجيل 52 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليبقى معدل الوفيات اليومية دون 100 حالة لليوم التاسع على التوالي.

ولفتت وزارة الصحة، إلى أن "إجمالي عدد الوفيات جراء كورونا في البلاد وصل إلى 28714 حالة، منوّهةً بتسجيل 597 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 149 ألفا و668 حالة.

ويستمر عدد المصابين بفيروس كورونا، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات حاليا، بالانخفاض، ليتراجع من 15208 مصابين يوم الخميس إلى 14695 مصابا الجمعة. كما انخفض عدد المصابين في أقسام العناية المركزة من 1429 إلى 1361 خلال اليوم الأخير.