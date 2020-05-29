أردوغان في الذكرى 600 لفتح إسطنبول: سنترك لشبابنا تركيا تليق بعظمة أجدادهم

شدد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ في الذكرى 600 لفتح ​إسطنبول​ الموافق عام 2053 على "أهمية إحياء الذكرى السنوية لفتح إسطنبول بالتضرع إلى الله وتلاوة "سورة ​الفتح​" في "آياصوفيا"، مؤكدا "أننا سنترك لشبابنا إنشاء الله ​تركيا​ تليق بعظمة أجدادهم وبالسلطان محمد الفاتح".

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