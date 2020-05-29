الادعاء العام في مينيسوتا يوجه تهمة القتل من الدرجة الثالثة للمتسبب بوفاة جورج فلويد

أعلن المدعي العام في منطقة هينبين مايك فريمان أن "توجيه تهمة القتل من الدرجة الثالثة (تهمة القتل غير المتعمد) لعنصر الشرطة السابق ديريك شوفين المتسبب بوفاة ​جورج فلويد​". وكانت ​الشرطة الأميركية​ إعتقلت قبل قليل الشرطي ديريك شوفين، المتهم بقتل فلويد في منيابوليس. يذكر أن فلويد (46 عاماً)، قتل مساء 25 أيار الحالي، في مدينة مينابوليس، وهو كان يعمل حارساً في أحد مطاعم المدينة، وأوقفه عناصر الشرطة خلال بحثهم عم مشتبه به في عملية تزوير. وأظهر شريط مصوّر مدته عشر دقائق، شرطياً أبيض، يثبت فلويد أرضاً، ضاغطاً بإحدى ركبتيه على عنقه، فيما كان فلويد يردّد "لا أستطيع أن أتنفّس"، إلا أن الضابط استمر في الوضعية نفسها رغم غياب فلويد عن الوعي، وتم فحص نبضه بعد حوالي ثلاث دقائق من توقفه عن محاولة ​التنفس​، لينقل بعدها بواسطة ​سيارة​ إسعاف للمستشفى.ولم تظهر المقاطع المصورة نتيجة الفحص الذي أجري لفلويد في ذلك الوقت، إلا أنه بدا غائبًا عن الوعي. ​​​​

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