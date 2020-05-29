الصحة المصرية: تسجيل 34 وفاة و1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة المصرية​ عن تسجيل 34 وفاة و1289 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في أعلى حصيلة للوفيات و​الإصابات​ منذ بدء تفشي الفيروس. إضغط للمزيد

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