عمدة مينيابوليس يعلن حظر تجول ابتداء من الساعة 8 مساء حتى 6 صباحا

أعلن عمدة مينيابوليس جاكوب فراي، حظر تجول في المدينة بدءا من الساعة الثامنة مساء الجمعة حتى الساعة 6 من صباح يوم السبت، ومن الساعة 8 مساء يوم السبت وحتى السادسة من صباح الأحد، مشددا على أنه يمنع تجول أي فرد في أي مكان عام.
وأوضح أن هذا القرار لا ينطبق على المسؤولين الحكوميين ومسؤولي السلامة المعتمدين أو الأفراد الذين يخضعون لشروط معينة معفاة أو الأشخاص الذين يعانون من التشرد، مبينا أن مخالفة هذا القرار يعتبر جنحة يعاقب عليها بغرامة تصل إلى 1000 دولار أو ما لا يزيد عن 90 يوما في السجن.
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