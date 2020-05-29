أبي خليل: آلية التعيينات تتعدى على صلاحيات مجلس الوزراء والوزير

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار أبي خليل​، في حديث تلفزيوني أن "آلية ​التعيينات​ التي تم إقرارها، تتعدى على ​مجلس الوزراء​ في المادة 15 و65 من الدستور التي تضع تعيين ​موظفي الفئة الأولى​ من الأمور الأساسية السياسية وليس الادارية. كما أنها تتعدى على صلاحيات الوزير"، معلنا "أننا نتجه الى تقديم طعن ب​المجلس الدستوري​". إضغط للمزيد

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