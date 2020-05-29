آلان عون :لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب فلا يجوز إغلاقه لتشرين الأول

أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون، إلى أن جلسة مجلس النواب رفعت أمس لأنه لا يمكن أن يكمل رئيس المجلس بالجلسة، بناءا على أن الجو لم يكن مناسبا وموضوع كهذا لا يجب أن يأتي بخصام، وخصوصا بعد غياب مكون مهم عن الجلسة".
وأوضح في تصريح تلفزيوني إلى أنه "يجب أن نفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي لأن المجلس لا يحمل البقاء دون تشريع لشهر تشرين الأول القادم، ومشروع الكابيتال كونترول هو أمر ملح، ويجب إرساله إلى الهيئة العامة للمجلس تمهيدا لإقراره، وهو بحد ذاته يتطلب فتح جلسة استثنائية".
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