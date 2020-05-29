علق رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، على وفاة السياسي المغربي عبد الرحمان اليوسفي، قائلا: "برحيل عبد الرحمن اليوسفي يفقد المغرب ويفقد العالم العربي احد كبار السياسيين ورجال الدولة والمناضلين اليساريين الذين ناضلوا من أجل الحرية والحداثة .لقد دافع عن المناضل الكبير المهدي بن بركه الذي قضى نتيجة تآمر المخابرات المتعددة وبقي اليوسفي يناضل من اجل العدالة طوال مسيرته​​​​​​​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: برحيل عبد الرحمن اليوسفي يفقد المغرب ويفقد العالم العربي احد كبار السياسيين ورجال الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.