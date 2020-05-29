علق عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​محمد خواجة​، خلال مداخلة تلفزيونية، على مشروع قانون اللامركزية الإدارية الموسعة معتبرا أنه ليس متحمسا كثيرا لمجالس الأقضية، لكن لا يرفضها على الإطلاق، ويعود سبب عدم التحمس هذا لأن الهيئات الجديدة تزيد من الإنفاق، لكن مثلا الدول الأوروبية ناجحة بهذا المجال لأسباب تختلف عن الموجودة بالواقع اللبناني، ولكن أنا مع إعطاء صلاحيات أكبر للمجالس البلدية وسنعزز دور إتحاد ​البلديات​ وإعطائه صلاحيات أعلى، كي لا يقتصر دوره على جمع رؤساء بلديات وأمور أخرى بسيطة، ويمكن على مستوى ​القضاء​ حسب قدرات القضاء وحجمه وإيراداته ونفقاته، وهي هيئات منتخبة من الناس، وممكن أن تحاسب يوميا تقريبا وذلك من خلال إنتقادهم إن لم تكن موضع ثقة عند الناس، لأن الناس يتعايشون معها.

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كانت هذه تفاصيل خبر خواجة عن اللامركزية:لست متحمسا كثيرا لمجالس الأقضية لأنها تزيد الإنفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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