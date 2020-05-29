معوض: رفضنا لبند تخفيض العقوبات هو موقف ثابت وليس مستجدا

لفت النائب ​ميشال معوض​، في حديث تلفزيوني الى أن "المفاوضات حول قانون ​العفو العام​ دخل فيه توسيع دائرة العفو لتشمل تجار ​المخدرات​، أما رفضنا لبند تخفيض العقوبات هو موقف ثابت وليس مستجدا".

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