وقفة تضامنية لمحتجين بصيدا مع محتجي بيروت وقطع الطريق عند تقاطع ايليا

افاد مراسل النشرة في صيدا ان عددا من المحتجين في مدينة صيدا نظموا وقفة تضامنية في ساحة الثورة عند تقاطع ايليا مع المحتجين في بيروت بعد الاعتداء على سياراتهم وتحطيمها في منطقة عين التينة ومن ثم وقوع إشكال بين القوى الامنية والمتظاهرين امام مدخل وزارة الداخلية.
وقد قام المعتصمون بقطع الطريق حيث افترشوا الارض ورفعوا الاعلام اللبنانية وسط هتافات تؤكد الاستمرار في الثورة واسقاط النظام الطائفي.
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