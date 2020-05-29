وقفة تضامنية لمحتجين بصيدا مع محتجي بيروت وقطع الطريق عند تقاطع ايليا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان عددا من ​المحتجين​ في ​مدينة صيدا​ نظموا وقفة تضامنية في ساحة ​الثورة​ عند تقاطع ايليا مع المحتجين في ​بيروت​ بعد الاعتداء على سياراتهم وتحطيمها في منطقة ​عين التينة​ ومن ثم وقوع إشكال بين ​القوى الامنية​ و​المتظاهرين​ امام مدخل ​وزارة الداخلية​.

وقد قام المعتصمون بقطع الطريق حيث افترشوا الارض ورفعوا الاعلام اللبنانية وسط هتافات تؤكد الاستمرار في الثورة و​اسقاط النظام​ الطائفي.

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