الخازن: اتصلت بدياب وشكرته لدعمه اعتماد معمل غوسطا لمعالجة النفايات

أشار النائب ​فريد هيكل الخازن​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي إلى أنه "اتصلنا برئيس الحكومة ​حسان دياب​ وأبدينا شكرنا لدعمه قرار ​مجلس الوزراء​ باعتماد معمل غوسطا ل​معالجة النفايات​". تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها في ​قصر بعبدا​ اليوم "الموافقة المبدئية على استخدام معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة بعد موافقة شركة فونيكس انيرجي على شروط الحكومة".

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