مسلم: جميع من يسيرون على الأقدام ويستقلون النقل العام يجب أن يضعوا الكمامة

أوضح رئيس شعبة العلاقات العامة في ​قوى الأمن الداخلي​ العقيد ​جوزيف مسلم​، تعليقًا على الآليّة المتّبعة لتطبيق غرامة الـ50 ألف ليرة لبنانية على عدم إرتداء الكمّامة، أنّ "الأشخاص الّذين قد نصادفهم خلال السير على الأقدام لا نعرف عادةً إذا كان أحدهم مصابًا بفيروس "كورونا" أم لا، والأشخاص الّذين يتواجدون في السيارات العموميّة، سواء كانت سرفيس أو باص أو ​حافلة​، أو في السيارات الخصوصيّة الّتي يتواجد فيها أشخاص من غير العائلة؛ في هذه الحالات، الأشخاص ملزمون أن يضعوا الكمّامة الواقية، وإلّا فستضطرّ قوى الأمن الداخلي لتنظيم محاضر بحقّ المخالفين".

وأكّد في تصريح تلفزيوني، أنّ "هذه مسؤوليّة شخصيّة وعائليّة ووطنيّة"، لافتًا بالنسبة إلى الاستثناءات من القرار، إلى أنّ "جميع من يستقّلون ​النقل العام​ يجب أن يضعوا الكمّامة، إلّا إذا كان السائق وحيدًا في السيارة، عندها لا ضرورة لوضعها، بالإضافة إلى الأشخاص الّذين يكون في السايرة وهم من عائلة واحدة ويعيشون في منزل واحد".