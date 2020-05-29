نصار: نحن مستعدون للسير بقانون عفو بعيد عن الفيدرالية والكونفدرالية

أفاد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​أنيس نصار​، إلى أنه "نحن منذ البداية ضد قانون ​العفو العام​، ليس لأننا لا نريده لبعض اللبنانيين ولمن هم في السجون بطريقة غير شرعية، بل لأن هناك من هم يستحقون للعقاب ومن الممكن ان يستفيدوا من هذا القانون"، لافتًا إلى أنه "في ظل الأوضاع التي يمر بها لبنان، نحن يجب ان نتشدد بالعقاب لا ان نتساهل به".

وفي حديث تلفزيوني، أكد نصار أن "هذا الموضوع دخلت فيه الطائفية، ورئيس التكتل ​سمير جعجع​ قال بالقم الملآن نحن ضد هذا الموضوع، ونحن صرنا خارج قانون العفو لأن القضية ليست قضية "عطيني وبعطيك ومرقلي لمرقلك"، نحن في دجولة ولسنا بمزرعة". ونوّه بأنه "​تيار المستقبل​" يريدون اخراج الإسلاميين، والشيعة يريدون اخراج المحكومين يقضايا مخدرات والمسيحيين يريدون المبعدين، نحن في هكذا موضوع عندما يطرح بهذا الاطار، بتنا خارجه، وهو سقط لوحده في المجلس رغم محاولات رئيس المجلس ​نبيه بري​".

كما أفاد بأن التكتل ليس ضد العفو بالمطلق، مشيرًا إلى أنه "إن كان وضع السجون والقضاء مزري، وإن كاان القضاء لم يحاكم اشخاص من 4 أو 5 سنوات، هذا لا يعني أن نصدر عفوًا بل يعني أن نقوم باصلاح القضاء، و​وزارة الداخلية​ عليها اصلاح السجون"، منوّهًا بأنه "هناك اشخاص يجب أن يخرجوا من السجون، لكن هذا الموضوع يجب ان يطرح بعيدا عن ​الفيدرالية​ والكونفدرالية، واذا طرح هذا الموضوع بهذه الطريقة نحن مستعدين للسير به".

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وفي موضوع محطات التغويز، أكد نصار أنه "قسموها أيضًا على أساس طائفي وأتوا بمحطة للسنة وأخرى للشيعة وثالثة للمسيحيين"، مفيدًا بأن "محطات التغويز يحب ان تكون على الأرض ولبنان لا يحتاج إلى 3 محطات وتوزيعها طائفيا، هذا الشيء لا يجوز نحن شعب واحد ودولة واحدة". وأشار إلى أنه "اليوم يريدون إعادة السير به، وعادوا واتخذوا قرارًا بان يكون وزير الطاقة مسؤول عن طرح المناقصات"، متسائلًا "ما الذي تغير! اليوم يجب ان يكون هناك طريقة شفافة كما قمنا في ​التعيينات الادارية​ وهذا يجب ان يسري على كل شيء. القضية ليست وجهة نظر".

ولفت نصار إلى أنه "من جهة يقولون نحن ضد الفيدرالية ومن جهة يقومون بعكس ذلك قسموا البلد بالمشاريع"، منوّهًا بأنه "بالمبدأ وعدونا ب​حكومة تكنوقراط​ مستقلة، فما الذي رأيناه من التكنوقراط والاستقلال". وأشار إلى أن "الحكومة تحاسب على اساس اعمالها. انا اليوم كمواطن اعتبر ان هذا تحدي لذكائي عندما يقول لي رئيسها اننا انجزنا 98% من الامور التي وعدت بها"، موضحًا أنه "تذهب حكوم كانت تكذب على المواطنين وتأتي حكومة جديدة تقوم أيضا بالكذب على المواطنين".

بموازاة ذلك، اشار نصار إلى أن "الشعب جائع وهو الآن في الشارع، وصاروا يجولون علينا نحن النواب على اساس "كلكن يعني كلكن"، مفيدًا بأنه "نحن اول من قلنا أننا معهم ونحن الوحيدون الذين ووعدنا وانسحبنا من الحكومة، وعندما طرح موضوع الانتخابات المبكرة نحن الوحيدون الذين صوتنا معهم". وأكد أن "الثوار على حق، لكن يجب أن يسمحوا للمندسين بالدخول بينهم، نحن نعرف المندسين بالصوت والصورة ونعرف الأحزاب التي ينتمون إليها".