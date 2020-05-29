نجاة عائلة بأعجوبة بعد سقوط سقف غرفة الجلوس في كفررمان

أفاد مراسل "​الخليج 365​" عن أنه نجت عائلة في ​كفررمان​ بأعجوبة بعد سقوط جزء من سقف غرفة الجلوس. وصودف وجود العائلة خارج المنزل. إضغط للمزيد

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