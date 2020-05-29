نجاة عائلة بأعجوبة بعد سقوط سقف غرفة الجلوس في كفررمان

أفاد مراسل "الخليج 365" عن أنه نجت عائلة في كفررمان بأعجوبة بعد سقوط جزء من سقف غرفة الجلوس. وصودف وجود العائلة خارج المنزل.
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