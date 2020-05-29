بو عاصي: من اتهمني بالفساد بالامس كان الرد عليه بحجم التضامن الكبير معي

تمنى عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​بيار بو عاصي​ لو لم يقع الحادث "البشع" امام منزله في الامس، مع ما رافقه من كلام وافتراءات وتصرفات غير لائقة، وقال: "للذين تظاهروا بغوغائية وبخفة أقول:" ان اتيتم الى منزلي ضيوفا فالبيت بيتكم بالتأكيد ومن قال يريد ان يلحق بي حتى تختي مبروك عليه. ولكن هل تدركون ان لوصولكم الى منزلي مررتم امام صيدلية بارتي. ولو تعرفون ​الاشرفية​ كنتم تدركون من هو ميشال بارتي الذي استشهد على باب صيدليته للحفاظ على لبنان وكرامته وهويته وسيادته. هذه هي الاشرفية ، وهذا نحن وهذا تاريخنا وهذا لبنان".

وخلال استقباله المشاركين في ال​مسيرة​ السيارة التي نظمتها منسقية ​بيروت​ في "​القوات اللبنانية​" بمناسبة انتهاء شهر المريمي وتوقفت امام منزله في وقفة صلاة وتضامن تقدمهم عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​، توجه بو عاصي للمشاركين بالقول: "ما يجمعنا ثلاثة مكونات اساسية: الايمان ب​العذراء​ والايمان بالهنا اله الحب والخير، الايمان بالوطن ومؤسساته وناسه والايمان بقيمنا قيم الخير واحترام ​الانسان​ وحريته وكرامته وحياته، هذا الذي يجمعنا".

اضاف: "اقول لرفاقي في "القوات اللبنانية" انتم تاج رأسي واقول للشعب اللبناني انتم وسام على صدري وبقلبي وانتم اهلي. عسى ان يقدرني الله كي اواصل العطاء كل يوم في سبيلكم اكثر من اليوم السابق بالنظافة والالتزام والارادة نفسها التي عاهدتموني فيها. قدرنا الله ان نعطي لشعبنا، شعبنا الموجوع وكلنا موجوعون، ان نقسم معه ​رغيف الخبز​ وان نتضامن مع بعضنا. نحن هكذا تربينا بالشراكة والالفة و​المحبة​ نحن وجيراننا".

Advertisements

كما عاهد بو عاصي اللبنانيين بمواصلة العمل لبناء دولة للكل، دولة خالية من ​الفساد​. واردف: "من اتهمني بالفساد بالامس كان الرد عليه بحجم التضامن الكبير معي من قبل الناس وهم من كل التوجهات السياسية. اشكر كل من اتصل واستنكر الكلام الذي اطلق بحقنا. اشكر كل انسان ليس من خطي السياسي ولا من منطقتي ولا من طائفتي ولا من ديني ولكن يجمعني به المواطنة اللبنانية والقيم المشتركة على اتصاله واستنكاره. نحن مع الحرية بالتأكيد وقد استشهدنا في سبيلها، ولكن الحرية لا تعني الافتراء والتجني. الكلام الذي اطلق بالامس لا يليق بحق من عرفوا باصرارهم على الشفافية والنزاهة والعطاء".

من جهته، شدد واكيم على ان من يواكب ويراقب مسيرة "القوات اللبنانية" يدرك انها ​الثورة​ الحقيقية والفعلية ومن اراد الوصول بالثورة إلى نتيجة مرجوة عليه ان يحذو حذو القوات في مسيرتها.

ولفت واكيم إلى ان بو عاصي كما كل زملائه النواب في "تكتل الجمهورية القوية" نظيفو الكف، مضيفا: "من قدم مؤسسه شهيدا على مذبح الوطن ​بشير الجميل​، ومن اعتقل قائده ​سمير جعجع​ 11 عاما ظلما، اضافة إلى آلاف الشهداء ومسيرة ​حافلة​ بالنضال والتضحيات دفاعا عن لبنان هو اشرف الشرفاء".