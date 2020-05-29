جمالي: الاصرار على انشاء معمل سلعاتا يسمى سرقة الوطن على عينك يا تاجر

أشارت عضة كتلة المستقبل النائبة ديما جمالي في تصريح إلى أن "الاصرار على انشاء معمل سلعاتا، كالاصرار على تنفيذ اعمال سد المسيلحة، ممارسات فاسدة وهدر أموال وتصرفات بعيدة كل البعد عن الشفافية لمصلحة جهة سياسية واحدة، اعتادت التفرد بالرأي والتعنت والمصالح الخاصة".
وأوضحت في تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي، أن "هذا يسمى سرقة الوطن على عينك يا تاجر".
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