خارجية روسيا:قرار ترامب إنهاء العلاقة مع منظمة الصحة ضربة للشرعية الدولية

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ في بيان لها أن "قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترمب​ إنهاء العلاقة مع ​منظمة الصحة العالمية​ ضربة للشرعية الدولية والتعاون في مجال الصحة". إضغط للمزيد

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