مستشفى بيروت الحكومي عن مستجدات كورونا: 66 مريضا في المستشفى و194 حالة شفاء

أصدر ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول ​فيروس كورونا​ وجاء فيه: "التقرير يبين بالأرقام ال​حالات​ المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى . لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن ​وزارة الصحة العامة​.



- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 372 فحص

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 66 مريض

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من ​مستشفيات​ أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 13 حالة

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 194 حالة شفاء

- عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى ​الحجر المنزلي​ بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلا الـ24 ساعة المنصرمة: حالتان

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: حالة واحدة".

وذكر أن مركز ​الاتصالات​ الخاص بفيروس ​الكورونا​ للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية من خلال الرقم 01-820830 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 76-897 961.*

