ترامب: قررنا إنهاء علاقتنا بمنظمة الصحة العالمية

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في ​مؤتمر​ صحافي من ​البيت الأبيض​ "أننا قررنا إنهاء علاقتنا ب​منظمة الصحة العالمية​ وإلغاء التمويل للمنظمة لأنها ضللت العالم حول ​فيروس كورونا​ بضغط من ​الصين​"، متهما ​السلطات الصينية​ بأنها "تتحكم بمنظمة الصحة العالمية".

وشدد ترامب على أن "الصين انتهكت الكثير من التزاماتها في ​منظمة التجارة العالمية​ وتدعي ملكيتها للعديد من المناطق في ​بحر الصين الجنوبي​. كما أنها أخفت فيروس ​ووهان​ والكثير من الحقائق حوله ونتج عن ذلك خسائر بشرية واقتصادية كبيرة عالمياً وتسببت في جائحة عالمية"، مؤكدا أنه "علينا حماية التقدم التكنولوجي الأميركي الذي انتهكته الصين".

وكشف أنه وجه "بحماية المستثمرين والشركات الأميركية من انتهاكات الصين، وسأصدر توجيها لحماية جامعاتنا ومختبراتنا من سرقة المعلومات ومنع دخول أشخاص من الصين يهددون مصالحنا"، معتبرا أن "قانون الأمن الذي أقرته الصين في ​هونغ كونغ​ انتهاك سافر ومأساة للشعب هناك، وهو إنتهاك صريح لإلتزاماتها الدولية وسنرد عليه بكل قوة".

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ولفت ترامب الى "أننا سنتخذ إجراءات ومراجعات للشركات الأميركية في هونغ كونغ كما سنفرض ​عقوبات​ على مسؤولين متورطين في علاقات مع الصين في هونغ كونغ وسننهي المعاملة الخاصة لهونغ كونغ بسبب الصين".

وقد أنهى ترامب مؤتمره الصحافي دون أن يتطرق الى الإحتجاجات المنعدلة في منيابوليس على خلفية مقتل ​جورج فلويد​ على يد شرطي.